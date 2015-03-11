В парламенте предложили организовать профессиональное образование многодетным родителям

С такой законодательной инициативой выступил глава петербургского ЗакСа Всеволод Беликов.

В составе Законодательного Собрания Калининградской области состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР, в рамках которых с новыми законодательными инициативами выступил петербургский парламентарий Всеволод Беликов, – следует из информации с сайта петербургского ЗакСа.

В частности, глава Законодательного Собрания Северной столицы выступил с презентацией нескольких законопроектов. В первом из них председатель комитета по правовым вопросам ПАСЗР предложил повысить размер штрафов для законных представителей ребенка, которые не исполняют обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав своих несовершеннолетних подопечных.

Второй законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" предлагает детали об урегулировании процесса предоставления господдержки лицам, которые используют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Третий законопроект представляет из себя ряд предложений к ФЗ "Об образовании Российской Федерации" и имеет своей целью организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для многодетных родителей.

Ранее мы сообщали о завершении обсуждений закона "О наливайках".

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга