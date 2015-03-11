В парламенте предложили организовать профессиональное образование многодетным родителям

В составе Законодательного Собрания Калининградской области состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР, в рамках которых с новыми законодательными инициативами выступил петербургский парламентарий Всеволод Беликов, – следует из информации с сайта петербургского ЗакСа.
В частности, глава Законодательного Собрания Северной столицы выступил с презентацией нескольких законопроектов. В первом из них председатель комитета по правовым вопросам ПАСЗР предложил повысить размер штрафов для законных представителей ребенка, которые не исполняют обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав своих несовершеннолетних подопечных.
Второй законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" предлагает детали об урегулировании процесса предоставления господдержки лицам, которые используют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Третий законопроект представляет из себя ряд предложений к ФЗ "Об образовании Российской Федерации" и имеет своей целью организовать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для многодетных родителей.
Ранее мы сообщали о завершении обсуждений закона "О наливайках".
Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все