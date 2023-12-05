В Мариинском дворце завершились обсуждения закона о "наливайках"

По итогу заседания рабочей группы большинство спикеров признало необходимость ограничительных мер.

Накануне в Мариинском дворце прошла завершительная встреча рабочей группы по закону о "наливайках". Цель заседания заключалась в поиске способов отделения добросовестных представителей общепита от магазинов, которые обходят ограничение на торговлю алкоголем с 22-х до 11-ти часов, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Северной столицы.

Центральным вопросом собрания стала приемлемость введения временного ограничения на реализацию алкоголя в точках общественного питания. Большинство собравшихся, каждый из которых имел возможность высказаться, сошлось в конечном итоге на том, что ограничительная мера все-таки нужна.

Очень тонкий момент – как совместить интересы граждан и бизнеса, который во многом поддерживает развитие туристической отрасли города. Но судя по тому, как продвинулась в решении своих задач рабочая группа, и здесь компромисс будет обязательно найден. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Фото: Telegram / Законодательное Собрание СПб