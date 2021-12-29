В парке Сосновка установили около 1700 новых фонарей

Проект фонарей выполнен по индивидуальному проекту.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что в парке Сосновка установили 1 690 энергоэффективных светильников.

Отмечается, что проект масштабной программы модернизации освещения улиц в парке Сосновка Выборгского района является одним из крупнейших. Новые фонари подготавливали по индивидуальному проекту. Всего в парке, который имеет площадь более 300 гектаров, теперь освещен 41 километр основных и второстепенных дорожек. В большинстве мест фонари появились впервые.

Весной в парке завершат благоустройство территорий в местах установки фонарей и прокладки кабельных линий.

В этом году установят светильники на территориях восьми садов, парков и скверов в разных районах города.

Фото: Смольный