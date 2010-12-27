В парке Ленобласти нашли женщину в петле

Она висела в петле черного цвета.

Во Всеволожским районе Ленинградской области найдено тело женщины, висящее в парке. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти.

Во всеволожскую полицию вчера обратился житель Янино, так как около одиннадцати вечера он в парке поселка Бугры обнаружил висящее в петле черного цвета тело женщины. У погибшей с собой оказались документы на имя 35-летней местной жительницы. Она была одета в джинсы, футболку и кроссовки.

Следствие выясняет причину гибели.

Вчера двое заключенных СИЗО в Петербурге после драки попали в больницу.

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