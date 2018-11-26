Мальчик купался в карьерах на улице Димитрова.

В Купчино в парке Героев-Пожарных утонул подросток, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Мальчик купался в карьерах на улице Димитрова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Тело ребенка ищут спасатели.

"Вообще на данной территории идут работы по созданию парка и там в принципе нельзя находиться, о чем говорят многочисленных плакаты на заборах. В воде же там вообще полная жесть после того, как в прошлом году там перерывали все берега и углубляли дно. Кирпичи, арматура и прочий разнообразный мусор наблюдается и в том месте, где утонул пацан", – делится свидетель в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".