В осенний призыв отправятся 2700 петербургских солдат

От Санкт-Петербурга в осенний призыв в армию отправят 2700 молодых бойцов. Однако есть случаи по уклонению от призыва.

Осенний призыв солдатов в Петербурге начнется уже 17 октября. 26 сентября рассказал об этом военный комиссар города Сергей Качковский, сообщает "Петербургский Дневник".

Сергей Качковский объявил, что в осенний призыв отправтся 2 тыс. 700 петербургских солдат. К призывникам есть особенные требования: не менее 20% будущих солдат должны иметь военно-учетную специальность. Еще столько же процентов - высшее профессиональное образование. 60% призывников будут отправлены в режимные части. Многие смогут попасть в научные роты ВМА имени Кирова, ВМА имени Кузнецова и других вузов.

Сергей Качковский предоставил некоторую статистику: неявка по повестке в текущем году выявлена в 4 тыс. случаев. При этом уклонились от призыва 23 человека. По этим случаям уже возбуждено 2 уголовных дела. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подчеркнул, что в Петербурге соблюсти норму по призыву вполне реально.

"Это должно быть событием в жизни молодого человека, не трагедией, не потрясением, а позитивным событием. Возможности для этого есть", - отметил губернатор.