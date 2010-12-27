В Ленобласти подняли армию по тревоге для учений боевой стрельбой

Армию Западного военного округа, которая находится в Ленобласти отправят на обучение в полевых условиях.

В Ленинградской области подразделения общевойсковой армии Западного военного округа 19 марта были подняты по тревоге. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Оказалось, что с подразделениями соединений и воинских частей будут организованы тактические учения с боевой стрельбой на разных полигонах.

Отмечается, что в полевых условиях солдатам будут показаны умения и навыки по боевой подготовке, а именно, в развертывании пунктов управления, выборе и занятии огневых позиций, создании фортификационных сооружений, преодолении минно-взрывных заграждений, нанесении максимального огневого поражения условному противнику.

Стоит отметить, что на учебные мероприятия отправятся около 3 тысяч военнослужащих. Для качественного обучения решено задействовать 600 единиц боевой и специальной техники общевойсковой армии ЗВО.