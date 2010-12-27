Более 1500 жителей Ленобласти призовут отдать долг родине

В осенний призыв на службу в армии призовут более 1500 молодых людей.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, подписал распоряжение о призывных комиссиях муниципальных районов и региональной призывной комиссии. Всего в облости призовут 1500 парней. Во всех районах ко Дню призывника готовится ряд торжественных мероприятий.

Напомним, что президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ об осеннем призыве на службу с 1 октября по 31 декабря 2017 года 134 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе.

В начале 2017 года были внесены поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Они предоставляют отсрочки учащимся «в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения».

Стоит отметить, что Ленинградская область успешно выполняет план по призыву на 100%