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В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности
Вчера, 20:15
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IRINA_CHALKINA
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В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

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Вечером, 19 июля следователи СК России обыскали петербургский офис офис "Водоканалстрой" по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

В компании "Водоканалстрой" на Днепропетровской улице в Петербурге прошли обыски. В результате операции были задержаны 3 подозреваемых. Еще двух человек объявили в международный розыск. 

Следственная группа полагает, что организованная незаконная деятельность  в компании велась с 2015 года пятью лицами. Подозреваемые занимались обналичиванием денег. 

Напомним, что "Водоканалстрой" в прошлом году был признан банкротом. Компания занималась работами на стадионе "Санкт-Петербург" и принемала государственные заказы от города. 

Фото:Pixabay

Теги: обыски
Категории: Лента новостей Новости СПб

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