В офисе «Водоканалстрое» прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

В компании "Водоканалстрой" на Днепропетровской улице в Петербурге прошли обыски. В результате операции были задержаны 3 подозреваемых. Еще двух человек объявили в международный розыск.
Следственная группа полагает, что организованная незаконная деятельность в компании велась с 2015 года пятью лицами. Подозреваемые занимались обналичиванием денег.
Напомним, что "Водоканалстрой" в прошлом году был признан банкротом. Компания занималась работами на стадионе "Санкт-Петербург" и принемала государственные заказы от города.
Фото:Pixabay
Еще бы ЛенЭнерго порядок навести!