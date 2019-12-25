В больнице на Литейном задержали мужчину, убившего пациента

Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Около семи часов утра сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району задержали мужчину, который в больнице на Литейном проспекте нанес смертельный ножевой удар одному из пациентов, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Между мужчинами возник спор, причины которого еще не установлены. Предполагается, что в ходе словесной перепалки один из участников внезапно схватил нож и нанес оппоненту удар в область сердца. Персонал больницы и очевидцы обратились в правоохранительные органы, после чего по данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Наряд доставил подозреваемого в отдел полиции.

Пострадавший скончался на месте.

По данным СК, подозреваемому 47 лет, он был ранее судим за убийство и незаконный оборот наркотиков. Убитому пациенту было 82 года.

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