Продолжается строительство детской больницы на Авангардной улице

Там разместят детский центр хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек.

В Красносельском районе на Авангардной улице, дом 14, лит. А в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница №1" для размещения детского центра хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек.

По данным портала "Строительный Петербург", сейчас идут работы по устройству внутренних инженерных систем: вентиляции, водоснабжения и канализации, связи, монтажу окон и дверей. Строительная готовность больницы составляет 35%.

Шестиэтажное здание предназначено для оказания комплексной специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи новорождённым детям и детям раннего возраста. К существующему корпусу больницы оно будет примыкать двумя крытыми переходами: один наземный на уровне второго этажа и один подземный. Ввод в эксплуатацию запланирован во II квартале 2025 года.

Ранее стало известно, что на Невской губе построят школу с двумя бассейнами.

Фото: портал "Строительный Петербург"