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В новом шоу про Петербург зрители увидят "непарадный" город
Сегодня, 15:31
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smirenny

В новом шоу про Петербург зрители увидят "непарадный" город

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Речь идет об иммерсивном шоу в центре города.

В четверг, 6 августа, стало известно, что у жителей и гостей Петербурга появилась возможность посмотреть на "нетипичный" и "непарадный" город. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Во время иммерсивного шоу зрители узнают героев Достоевского, Пушкина и Хармса, и как они повлияли на своих создателей. Актеры шоу вовлекают зрителей в процесс, таким образом участники влияют на ход представления. 

Ранее мы писали, что "Шоу Рена и Стимпи" спустя 25 лет возвращается на экраны.

Фото: pixabay

Теги: новое шоу
Категории: Лента новостей,

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