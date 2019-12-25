В новом шоу про Петербург зрители увидят "непарадный" город

В четверг, 6 августа, стало известно, что у жителей и гостей Петербурга появилась возможность посмотреть на "нетипичный" и "непарадный" город. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Во время иммерсивного шоу зрители узнают героев Достоевского, Пушкина и Хармса, и как они повлияли на своих создателей. Актеры шоу вовлекают зрителей в процесс, таким образом участники влияют на ход представления.
Ранее мы писали, что "Шоу Рена и Стимпи" спустя 25 лет возвращается на экраны.
Фото: pixabay
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