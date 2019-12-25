Дата выхода шоу пока не известна.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что "Шоу Рена и Стимпи" спустя 25 лет возвращается на экраны. Об этом сообщает издание Deadline.

Как оказалось, телеканал Comedy Central уже одобрил перезапуск мультсериала 90-х "Шоу Рена и Стимпи".

Мы рады возможности переосмыслить эту культовую франшизу с новой креативной командой и нашими партнерами из Nickelodeon Animation Studio

Дата выхода проекта пока не оглашается.

Напомним, что "Шоу Рена и Стимпи" вышло на экраны в далеком 1991 году. Главные герои сериала — невротичный чихуахуа Рэн и глупый, но добродушный кот Стимпи.

Ранее мы сообщали о том, что из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.

Фото:кадр из мультфильма