В четверг, 6 августа, стало известно о том, что "Шоу Рена и Стимпи" спустя 25 лет возвращается на экраны. Об этом сообщает издание Deadline.
Как оказалось, телеканал Comedy Central уже одобрил перезапуск мультсериала 90-х "Шоу Рена и Стимпи".
Мы рады возможности переосмыслить эту культовую франшизу с новой креативной командой и нашими партнерами из Nickelodeon Animation Studio
Дата выхода проекта пока не оглашается.
Напомним, что "Шоу Рена и Стимпи" вышло на экраны в далеком 1991 году. Главные герои сериала — невротичный чихуахуа Рэн и глупый, но добродушный кот Стимпи.
Ранее мы сообщали о том, что из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.
Фото:кадр из мультфильма
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