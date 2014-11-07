Цирк на Фонтанке готовит шоу "Клоун" к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

Проект покажут не только в Петербурге, но и в других городах страны. Гастроли начнутся в Твери.

К юбилею Юрия Никулина, который состоится 18 декабря, в цирке Чинизелли подготовили новое шоу "Клоун". Об этом сообщили в пресс-службе цирка на Фонтанке 25 сентября.

Уже в пятницу, 23 сентября, артисты представили новую программу проекта. Длительность мероприятия составляет 2 часа 20 минут. В представлении участвуют более 60 человек. Для зрителей подготовили номера воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры и дрессировщики собак и коней. Удивить гостей решил и дуэт клоунов Step and Jazz. Каждое из выступлений посвящено разным периодам биографии юмориста, рассказчика и народного артиста СССР Юрия Никулина.

Известно, что проект покажут не только в Петербурге, но и в других городах страны. Гастроли начнутся в Твери.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на территории усадьбы "Уткина дача" 25 сентября пройдет Ламповый фестиваль.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке