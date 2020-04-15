На территории усадьбы "Уткина дача" 25 сентября пройдет Ламповый фестиваль

Вход бесплатный.

В субботу, 25 сентября, в 18:00 на территории усадьбы "Уткина дача" пройдет Ламповый фестиваль. Хедлайнером мероприятия станет инструментальный ансамбль KORSO, рассказали Piter.tv организаторы фестиваля.

Организаторы подготовили для петербуржцев насыщенную программу: заплыв на ламповых драконах по Охте в ознаменовании окончания гребного сезона, концерт инструментального ансамбля KORSO (музыканты исполнят мировые хиты в живом исполнении). Завершится фестиваль огненным шоу. Вход бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Фестиваль пройдёт при поддержке администрации Красногвардейского района и музея городской скульптуры. Организаторами мероприятия выступили – Клуб друзей Уткиной дачи совместно с движением Красная Гвардия и клуб WaterPoint.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект".

Фото: Вконтакте / Музейный комплекс "Уткина дача" / Юлия Тисленок