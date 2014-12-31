В Петербурге открылся фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект"

Темой фестиваля в этом году стали "Формы солидарности".

В Петербурге открылся международный фестиваль паблик-арта "Арт-Проспект", который пройдет с 23 по 26 сентября. Петербуржцев ждут в креативном кластере "Дом Культуры", сообщают организаторы.

В кластере разместили работы более 20 художников и художественных коллективов из России, Финляндии, Норвегии, Швейцарии и США. События происходят в гибридном онлайн-офлайн формате, благодаря чему зрители смогут увидеть работы авторов со всего мира, несмотря на существующие эпидемиологические ограничения. Проекты иностранных художников, а также интервью и дискуссии с ними будут доступны на сайте фестиваля и в приложении для мобильных устройств Art Prospect.

Также участники фестиваля смогут заняться исследованием феномена домов культуры и их роли в локальных сообществах. Так, в своих практиках они попытаются понять, как изменилась система их функционирования со времен СССР.

Ранее мы писали, что в Петербурге открывается осенний сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

Фото: Piter.tv