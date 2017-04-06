Ремонт Уткиной дачи завершится в 2025 году

В ближайшие три года город намерен вложить 7,38 млрд рублей в программу сохранения 225 исторических жилых зданий, являющихся памятниками архитектуры.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о намерении завершить реставрационные работы в усадьбе "Уткина дача" к 2025 году, а также открыть вторую сцену Театра имени Шаляпина и Центр имени Курехина.

Как пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Смольного, Беглов акцентировал внимание на важности сохранения культурного наследия и развития культурной среды в городе, отметив, что это является одной из ключевых задач для городской администрации. Кроме того, он выразил благодарность президенту Российской Федерации за поддержку объектов культурного наследия федерального значения, находящихся в Петербурге.

В ближайшие три года город намерен вложить 7,38 млрд рублей в программу сохранения 225 исторических жилых зданий, являющихся памятниками архитектуры. Эта инициатива уникальна для страны. Помимо этого, планируется потратить 874 млн рублей в период с 2025 по 2026 годы на первый в истории города капитальный ремонт гранитных фасадов Петропавловской крепости.