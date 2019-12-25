В декабре этого года новый лечебно-диагностический корпус больницы Святого Георгия примет первых пациентов

На данный момент новый корпус готов на 35%.

Во вторник, 25 мая, стало известно, что новый лечебно-диагностический корпус больницы Святого Георгия планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. Кроме того, новый корпус сможет принять первых пациентов уже в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на данный момент новый корпус готов на 35%. Специалисты уже приступили к работам по прокладке наружных инженерных сетей, почти завершили работы по устройству каменных перегородок внутри здания. Кроме того, началось устройство фасадов. Так, строители смогут уже через месяц приступить к созданию чистовой отделки.

Напомним, корпус в виде трансформера появится на Северном проспекте. Врачи смогут оказывать круглосуточную стационарную помощь взрослым петербуржцам по терапевтическому, неврологическому и хирургическому профилям. Здание рассчитано на 305 коек. А при необходимости корпус способен принять 405 больных коронавирусом. Помимо указанных профилей будут также отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее мы писали, что в Комздраве опровергли слухи о том, что в "Ленэкспо" закончились койки.

Фото: Facebook / СПб ГБУЗ Городская Больница Святого Великомученика Георгия