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В Комздраве опровергли слухи о том, что в "Ленэкспо" закончились койки
Сегодня, 14:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Комздраве опровергли слухи о том, что в "Ленэкспо" закончились койки

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На данный момент во временном госпитале заняты 89 коек, три из них реанимационных.

Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки для коронавирусных больных, некорректно. Такое заявление сделала пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В минувшую пятницу временный госпиталь в "Ленэкспо" возобновил прием пациентов с КОВИД. На данный момент в медучреждении заняты 89 коек, три из них реанимационных.

Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя в павильоне-трансформере есть свободные койки.

Отметили в Комздраве

Если потребуется, количество коек в госпитале будет увеличено до 295. Всего в городе развернуто 5992 коек, из них 15,7% свободны.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: комздрав, ленэкспо
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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