В Комздраве опровергли слухи о том, что в "Ленэкспо" закончились койки

На данный момент во временном госпитале заняты 89 коек, три из них реанимационных.

Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки для коронавирусных больных, некорректно. Такое заявление сделала пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В минувшую пятницу временный госпиталь в "Ленэкспо" возобновил прием пациентов с КОВИД. На данный момент в медучреждении заняты 89 коек, три из них реанимационных.

Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя в павильоне-трансформере есть свободные койки. Отметили в Комздраве

Если потребуется, количество коек в госпитале будет увеличено до 295. Всего в городе развернуто 5992 коек, из них 15,7% свободны.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса.

Фото: Piter.TV