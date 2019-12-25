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В ночном пожаре на Воскова погиб человек
Сегодня, 10:24
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Arinablinova

В ночном пожаре на Воскова погиб человек

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Также известно об одном пострадавшем.

В ночь на воскресенье, 7 июня, в Петроградском районе заметили пожар. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области. 

Оказалось, что огонь вспыхнул на улице Воскова. Спасатели узнали о возгорании в 2:06 и тут же направили на место 10 человек. Пожар удалось потушить чуть меньше чем за два часа.

Отмечается, что в результате случившегося погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем.

Причину возгорания установят дознаватели.

Ранее мы писали, что спасатели потушили огонь в доме на Речной улице.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: огонь, пожар, смерть, человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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