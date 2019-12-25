В ночном пожаре на Воскова погиб человек

Также известно об одном пострадавшем.

В ночь на воскресенье, 7 июня, в Петроградском районе заметили пожар. Об этом рассказали в пресс службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области.

Оказалось, что огонь вспыхнул на улице Воскова. Спасатели узнали о возгорании в 2:06 и тут же направили на место 10 человек. Пожар удалось потушить чуть меньше чем за два часа.

Отмечается, что в результате случившегося погиб один человек. Также известно об одном пострадавшем.

Причину возгорания установят дознаватели.

Ранее мы писали, что спасатели потушили огонь в доме на Речной улице.

Фото: vk.com/spb_today