В ночь с 14 на 15 июня изменится график разводки Троицкого моста в связи с подготовкой к "Алым парусам"

Переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:50.

В ночь с 14 на 15 июня изменится график разводки Троицкого моста в связи с подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса". Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Таким образом, переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:50. Однако остальные мосты разводятся по обычному графику. Актуальная информация графика разводки доступна на сайте компании "Мостотрест", а также в социальных сетях и мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Ранее мы писали, что в дни проведения матчей ЕВРО-2020 Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны украсит новая подсветка.

Фото: Piter.tv