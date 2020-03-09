В ночь на 30 июня на трассе А-120 в Гатчинском районе ограничат движение

Движение также было ограничено в ночь на вторник.

Из-за проведения аварийных ремонтных работ на переезде дороги А-120 будет ограничено движение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты организуют реверсивный режим с ручным регулированием на трассе. Поэтому две ночи подряд (на 29 и 30 июня) движение на 93-м километре трассы Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора ограничат до 40 км/ч.

Дорожники будут выполнять работы с часу ночи до пяти часов утра, планируется заменить рельсы в зоне переездного настила.

Водителей убедительно просят быть внимательными, осторожными и соблюдать все требования установленных знаков.

Ранее мы писали, что съемки фильма Бодрова на Васильевском острове ограничат движение автомобилей.

Фото: Piter.tv