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В ночь на 30 июня на трассе А-120 в Гатчинском районе ограничат движение
Сегодня, 10:25
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В ночь на 30 июня на трассе А-120 в Гатчинском районе ограничат движение

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Движение также было ограничено в ночь на вторник.

Из-за проведения аварийных ремонтных работ на переезде дороги А-120 будет ограничено движение в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты организуют реверсивный режим с ручным регулированием на трассе. Поэтому две ночи подряд (на 29 и 30 июня) движение на 93-м километре трассы  Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора ограничат до 40 км/ч.

Дорожники будут выполнять работы с часу ночи до пяти часов утра, планируется заменить рельсы в зоне переездного настила.

Водителей убедительно просят быть внимательными, осторожными и соблюдать все требования установленных знаков.

Ранее мы писали, что съемки фильма Бодрова на Васильевском острове ограничат движение автомобилей.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчинский район, ограничение движения
Категории: Лента новостей,

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