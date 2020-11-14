Петербуржцам покажут все серии сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

Закрытый фанатский показ состоится в кинотеатре "Аврора".

В ночь с 24 на 25 апреля в кинотеатре "Аврора" состоится закрытый фанатский показ сериала "Чернобыль: Зона отчуждения". Петербуржцам покажут сразу все серии проекта. Показ будет длиться с 22 часов вечера до 7 утра.

Пятеро подростков садятся в старую "Волгу" и отправляются на поиски человека, который украл из квартиры родителей одного из героев 8 млн рублей. Грабитель – обычный московский айтишник. Вместо того чтобы залечь на дно, он записывает видео. В нем он сообщает, что финальной точкой его путешествия станет Чернобыльская АЭС и город Припять.

Показ приурочен к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 7-летию выхода сериала. Piter.TV совместно с ТВ-3 проводит в соцсети "ВКонтакте" розыгрыш билетов на это мероприятие.

Ранее мы писали, что на СТС покажут сериал "Чики", который ранее был доступен только по подписке.

Видео: YouTube / телеканал ТВ-3