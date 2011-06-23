В ночь на 23 февраля в Петербурге ожидается до -19 градусов мороза

Атмосферное давление будет понижаться.

Опубликован прогноз погоды на вторник, 23 февраля. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во вторник в Северной столице ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается.

В МЧС напоминают, что именно во вторник в городе ожидаются неблагоприятные явления метеорологии – метель и снег, переходящий в сильный. Ветер ночью – юго-восточный, днем южный, юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, днем -10...-12 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv