В ночь на 16 мая температура воздуха упадет до +2 градусов

В ночь на субботу, 16 мая, температура воздуха упадет до +2 градусов, местами до +4, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Днем температура будет держаться от +10 до +12 градусов. Ветер ожидается слабый и местами умеренный. Ночью и во второй половине дня прогнозируют дождь.
Ранее мы писали, что синоптик пообещал Петербургу снег до конца недели.
Фото: pixabay
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