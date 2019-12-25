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В ночь на 16 мая температура воздуха упадет до +2 градусов
Сегодня, 22:58
89
smirenny

В ночь на 16 мая температура воздуха упадет до +2 градусов

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Ожидаются дожди.

В ночь на субботу, 16 мая, температура воздуха упадет до +2 градусов, местами до +4, сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура будет держаться от +10 до +12 градусов. Ветер ожидается слабый и местами умеренный. Ночью и во второй половине дня прогнозируют дождь.

Ранее мы писали, что синоптик пообещал Петербургу снег до конца недели.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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