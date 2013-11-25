В ночь на 15 августа петербуржцы наблюдали метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды пролетает над Петербургом в период с 17 июля по 26 августа. Его плотность составляет 110-150 падающих звезд в час.

В ночь на понедельник жители Петербурга и области наблюдали метеорный поток Персеиды. Очевидцы пишут, что поток "по-прежнему сохраняет приличную активность".

В телеграм-канале "Астро Фото Болото" за три часа наблюдений насчитали 32 потоковых метеора и 7 спорадических. Фотограф Катя Стрельникова поймала один из метеоров между мачтами парусника "Селенга" у форта Обручев.

Метеорный поток Персеиды пролетает над Петербургом в период с 17 июля по 26 августа. Его плотность составляет 110-150 падающих звезд в час. Чтобы увидеть звездопад, нужно встать лицом к северо-востоку и найти на небе созвездие Персея. Увидеть Персеиды можно раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта — Таттла (Свифта — Туттля), пик потока приходится на 12–13 августа.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние и не только