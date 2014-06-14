В нескольких районах Петербурга ограничат и закроют движение транспорта с 1 и 2 июля

Запреты связаны с работами по модернизации дорожной инфраструктуры.

Сегодня, 30 июня, в администрации Петербурга сообщили об очередных ограничениях в движении наземного транспорта.

В Центральном районе с 1 по 2 июля закроется движение транспорта по Литейному проспекту от Невского проспекта до улицы Пестеля.

В Красногвардейском районе также с 1 по 2 июля запрещается движение по Большой Пороховской улице в направлении от Среднеохтинского проспекта к проспекту Энергетиков.

В Невском районе 2 июля закрывается движение для автомобилей по Большому Смоленскому проспекту возле улицы Седова. Со 2 по 3 июля будет недоступным выезд на улицу Седова с проспекта Елизарова, улицы Ольги Берггольц, Зубковской улицы и улицы Крупской.

В Приморском районе с 1 июля (08:00) по 5 июля (08:00) закроется съезд с улицы Академика Крылова на Приморский проспект. С 1 июля (08:00) по 3 июля (08:00) запретят движение по съездам с Приморского проспекта на улицу Осипенко и Гороховый переулок.

Также в связи с переходом к новому этапу ремонта трамвайных путей с 1 июля по 11 августа ограничивается движение по улице Карбышева от Политехнической улицы до 1-го Муринского проспекта.

Запреты связаны с работами по модернизации дорожной инфраструктуры. В ремонтной программе более 100 адресов. В городском бюджете на эти цели выделено 12,2 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на три недели.

Фото: Piter.TV