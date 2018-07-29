Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:53
0
TretyakovaS
255
Код вставки плеера

В небе Петербурга красовались истребители (видео)

0
 
 

Появилось видео пролета истребителей на параде ВМФ.

В воскресенье, 29 июля проходит парад ВМФ. С утра на праздник прибыл президент России Владимир Путин, вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу они посетили небольшую экскурсию по Петропавловской крепости.

Петербуржцам и гостям города уже удалось увидеть 40 боевых кораблей и катера. Заключительным аккордом парада стал пролет истребителей, которые выпустили дым в цветах российского флага. Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять красочный момент. 

Ранее на сайте: Появилось видео прохода катера Владимира Путина перед парадом ВМФ.

Теги: в небе петербурга красовались истребители , новости спб , парад вмф , парад вмф видео
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5