В небе Петербурга красовались истребители (видео)

Появилось видео пролета истребителей на параде ВМФ.

В воскресенье, 29 июля проходит парад ВМФ. С утра на праздник прибыл президент России Владимир Путин, вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу они посетили небольшую экскурсию по Петропавловской крепости.

Петербуржцам и гостям города уже удалось увидеть 40 боевых кораблей и катера. Заключительным аккордом парада стал пролет истребителей, которые выпустили дым в цветах российского флага. Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять красочный момент.

Ранее на сайте: Появилось видео прохода катера Владимира Путина перед парадом ВМФ.