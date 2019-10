В московском суде подтвердили иск россиянина к Apple за "доведения до гомосексуализма"

Судьей назначен Лебедев Ю.В.

В четверг, 3 октября, в Пресненском районном суде подтвердили иск россиянина к Apple за "доведения до гомосексуализма". Соответствующую информацию Piter.TV озвучил пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Да, дело поступило в суд. Беседа назначена на 17.10.2019 09:40. Истец Данила Разумилов требует 1 млн рублей за причинение морального вреда заявила Белова

Напомним, что 2019 году мужчина получил 69 единиц криптовалюты gaycoin. Транзакция сопровождалась сообщением "Dont blame until you do that", что переводится как "Не осуждай, не попробовав". После этого москвич решил последовать совету и попробовал однополые отношения. В течении двух месяцев россиянин погряз в интимной близости с представителями своего пола.

Ранее мы сообщали о том, что Waves Platform отрицает вину Apple в доведении москвича до гомосексуализма.

