В Филармонии Петербурга на сцене сыграет эрмитажный кот

В Петербурге на сцене филармонии выступит знаменитый кот.

В Петербурге эрмитажный кот станет одним из участников концерта, который пройдет на сцене Малого зала филармонии. В чем заключается роль кота - неизвестно, однако говорят о том, что коту придется пройти путь через всю сцену.

Представление "Мистерии нового времени" - произведение "для трех хоров, ансамбля, Трех Воинов, Грех граций, Цветка и танца", написанное современным композитором Дмитрием Жученко. Организаторы мероприятия отмечают, что сочинение представляет собой симфонию-перфоманс, соединение нескольких жанров.