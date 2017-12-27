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В Филармонии Петербурга на сцене сыграет эрмитажный кот
Вчера, 14:42
0
Shdaria
558

В Филармонии Петербурга на сцене сыграет эрмитажный кот

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В Петербурге на сцене филармонии выступит знаменитый кот.

В Петербурге эрмитажный кот станет одним из участников концерта, который пройдет на сцене Малого зала филармонии. В чем заключается роль кота - неизвестно, однако говорят о том, что коту придется пройти путь через всю сцену.

Представление "Мистерии нового времени" - произведение "для трех хоров, ансамбля, Трех Воинов, Грех граций, Цветка и танца", написанное современным композитором Дмитрием Жученко. Организаторы мероприятия отмечают, что сочинение представляет собой симфонию-перфоманс, соединение нескольких жанров.

 

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Теги: новости спб , филармония , эрмитажный кот
Категории: Лента новостей Новости СПб

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