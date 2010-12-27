В метро Петербурга вернули месячный проездной

Купить его можно будет за 1800 рублей.

Пассажиры петербургской подземки могут вновь приобретать месячный проездной билет. Его стоимость будет составлять 1800 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В последний раз месячный проездной продавали в 2012 году. По этому билету можно будет совершать 70 поездок ежемесячно. Если сравнивать его с разовым проездным, то выгода составляет 43 % (в среднем вы будете платить за одну поездку 25,71 рубль).

Напомним, с 31 мая в Петербурге можно воспользоваться единым комбинированным билетом. Он работает в городском и пригородном транспорте.

Фото: Piter.TV