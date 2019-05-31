С 31 мая в Петербурге вводятся комбинированные проездные

Они будут стоить 5380 рублей.

С 31 мая в Петербурге начинают действовать единые проездные билеты. Приобрести их можно будет на любой станции метрополитена, а также на пригородных ж/д кассах.

Единый проездной позволит горожанам ездить на городском транспорте и на пригородных поездах. Он будет действовать в 30-ти километровой зоне от головных вокзалов (за исключением Ладожского). Кроме того, в него уже будут включены зоны действия станций "Девяткино" и "Колпино".

Стоимость комбинированного билета будет составлять 5380 рублей. В нее входит стоимость единого билета на месяц — 2900 рублей и ж/д абонемента — 2480 рублей.

По второму типу билета горожане смогут ездить на всех типах транспорта в течение пяти дней. Его цена — 1068 рублей. Билет на месяц стоимостью 4280 рублей будет объединять в себе проездной на метро и абонементный билет пригородной железной дороги.

Ранее мы публиковали подробную информацию о Единой карте петербуржца.

Видео: Piter.TV