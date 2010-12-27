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С апреля в петербургском метро вводятся новые правила досмотра пассажиров
Сегодня, 8:25
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lesjasap
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С апреля в петербургском метро вводятся новые правила досмотра пассажиров

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Министерство транспорта издало указ о нововведениях по проверке пассажиров в метро.

С 6 апреля в силу вступят новые правила досмотра пассажиров в петербургском метрополитене. Приказ подписал министр транспорта РФ Максим Соколов. Согласно постановлению, служба безопасности обязана проверять только подозрительных и "звенящих" пассажиров. Обследование будет проводиться при помощи металлодетекторов и устройств радиационного контроля. 

Другие cпецсредства на станциях допускаются, если при прохождении человека срабатывают дозиметры или "рамки". К дополнительным мерам безопасности будут относиться ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура. 

Сотрудники метрополитена оставляют за собой право выборочно проверять входящих пассажиров и их багаж. Однако, определенного количества или доли прошедших через досмотр не регламентировано правительством..

Фото: Piter.tv

Теги: досмотр , досмотр пассажиров , метро , новые правила , правила досмотра
Категории: Новости СПб Лента новостей

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