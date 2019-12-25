Дни проведения "Формулы 1" в Ленобласти могут сделать выходными

Региональным властям предстоит провести реконструкцию транспортных развязок в Приозерском районе.

В правительстве Ленобласти рассказали о подготовке к автогонкам "Формула 1", которые пройдут на автодроме "Игора Драйв" в Приозерском районе.

Накануне развитие инфраструктурного проекта обсудили с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовью Совершаевой. По ее словам, автодром станет новой точкой роста для развития всего региона.

За полтора года предстоит проработать вопрос транспортной доступности к автодрому, обеспечить его качественной логистикой для удобства пребывания участников соревнований, гостей и зрителей. Но при этом важно провести все работы так, чтобы местные жители, владельцы садоводческих участков не почувствовали неудобств, связанных с организацией и проведением соревнований Формулы 1. Любовь Совершаева

До 2023 года должны быть реконструированы существующие развязки, железнодорожные станции и подъездные дороги, обустроено кольцевое движение на трассах, организованы шаттлы и парковки. Также нужно будет установить шумозащитные экраны.

Ожидается, что на чемпионат приедут около 15 тысяч спортсменов и 50 тыс. зрителей. Российский этап пройдет в 2023 году. В правительстве рассматривают вопрос о том, чтобы объявить в дни соревнований выходные дни.

По прогнозу, на чемпионат приедут около 15 тысяч спортсменов и технических специалистов, а также примерно 50 тысяч зрителей.

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