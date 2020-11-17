В квартире на улице Руднева нашли задушенную пенсионерку и ее раненного сына

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Piter.TV, вечером 30 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 70-летней петербурженки. Она рассказала, что ее 70-летняя знакомая не вышла на работу, на телефон не отвечает, дверь в квартиру не открывает.

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые услышали за дверью женщины странные звуки. Поэтому они приняли решение вскрыть дверь квартиры, расположенной в доме на улице Руднева. В одной из комнат в квартире они увидели тело той самой знакомой, которую, судя по следам на шее и гематомам на лице, душили и били.

В ванной же полицейские нашли 45-летнего сына пенсионерки, который находился без сознания. На шее у него обнаружены две резаные раны. Его госпитализировали в городскую больницу №3.

Ранее мы писали, что в Петербурге в подсобке судостроительного завода нашли труп маляра.

Фото: Piter.TV