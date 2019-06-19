В квартире на Васильевском острове обрушился потолок

По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

В воскресенье, 17 октября, в одной из квартир на Васильевском острове обрушился потолок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме 23 на 10-й линии Васильевского острова, там обрушились куски потолка. По данным источника, Площадь обвала составила 5 "квадратов". Угрозы дальнейшего обрушения нет. Сотрудники изучили перекрытия, они оказались целыми. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что появились фотографии квартир после пожара в доме Чубакова.

Фото: Piter.tv