В Краснодарском крае две школьницы заплевали Вечный огонь

В сети появилось видеодоказательство осквернения вечного огня двумя девушками.

В сети появилось видео из Краснодарского края, на котором две девушки - подростка осквернили вечный огонь возле мемориала.

Судя по данным видео, это произошло накануне, 28 января, в пятом часу. Две девушки фотографировались у вечного огня, танцевали, наступали на звезду, плевали в вечный огонь. Это видео вызвало широкий резонанс в обществе. В адрес девушек вылилась волна негатива.

Сообщается, что видео было снято в Абинске в парке 30-летия Победы. Полиция ведет проверку выходки малолетних вандалок, осквернивших память погибших в Великой Отечественной войне. В СМИ появилась информация, что девушки найдены. В школе их заставили писать объяснительную, в которой те указали, что замерзли во время прогулки и хотели погреться у вечного огня. Плевали для того, чтобы проверить "на прочность" языки пламени. А вот в полиции девушки сказали, что не знали о ценности Вечного огня.

Видео: YouTube/Светлана Гоф