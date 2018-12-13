В корейский ресторан на Гороховой пришла прокуратура

Визит прокуратуры Адмиралтейского района вместе с Роспотребнадзором и КГИОП был связан с жалобами местных жителей.

Корейский ресторан "Омманэ" стал объектом проверок со стороны надзорных органов. О результатах стало известно в пятницу, 24 мая.

Заведение, расположенное на первом этаже жилого дома на Гороховой улице, вело свою деятельность с некоторыми нарушениями. Например, в ресторане есть два помещения с двумя входами со стороны двора жилого дома. Загрузка продуктов фактически осуществляется под окнами квартир, была проведена незаконная перепланировака. К тому же, в самом "Омманэ", занимающем историческое здание, был найден мангал.

"В зале для посетителей установлена печь для приготовления пищи, работающая на древесном угле, что запрещено в силу закона, так как приготовление блюд на мангале в общепитах допускается только в отдельно стоящих зданиях", - отметили в пресс-службе городской прокуратуры.

По необычному совпадению, ресторан занимает площадь в "Доме Второго Российского общества страхования от огня с флигеля".

Компании-владельцу ресторана городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона и составила протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Разбираться по поводу незаконной перепланировки прокуратура будет с собственником помещения в центре города.

Фото: vk.com/ommane