В конце сентября в Ленобласти начнет работу ситуационный центр губернатора

Центр расположен в здании Дома правительства региона и представляет собой современный информационный технический комплекс. Прямая линия губернатора с жителями области впервые прошла на новой площадке.

В Ленинградской области начинает работу ситуационный центр губернатора.

Центр расположен в здании Дома правительства региона и представляет собой современный информационный технический комплекс. Прямая линия губернатора с жителями области впервые прошла на новой площадке.

Помимо современного оборудования для проведения видеоконференций, центр объединяет информационные и аналитические системы правительства области и данные федеральных ведомств. В результате самая актуальная информация о жизнедеятельности региона будет представлена наглядно, на одной видеостене.



"Ситуационный центр позволит нам оперативно взаимодействовать со всеми федеральными структурами – МЧС, ГУВД, с нашими подразделениями по ЖКХ, электросетевыми компаниями, дорожными службами. Это удобный формат, как для ежедневной работы, так и для работы в экстренной ситуации. С помощью новых технологий мы можем объединить почти все службы на территории области", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Центр будет интегрирован с системой "112" Ленинградской области. Это позволит получать оперативную информацию о происшествиях, а также изображения с камер видеонаблюдения.



В отдельных блоках на едином экране будут представлены мониторинг СМИ и жилищно-коммунальной сферы, отчеты об исполнении поручений губернатора и национальных проектов, данные соцопросов населения, информация о выборах. Центр будет использоваться во время видеоконференций, прямых телефонных линий, при планировании. А в период проведения массовых мероприятий или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций оборудование ситуационного центра позволит контролировать обстановку в регионе, обеспечивать координацию действий органов власти.



На мобильных устройствах главы региона также планируется установить приложение ситуационного центра, таким образом, в любой точке в режиме онлайн губернатор сможет оперативно получать необходимую информацию.



Сегодня оборудование центра тестируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец сентября.

Источник: пресс-служба ЛО