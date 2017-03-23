Петербуржцы стали реже "забывать" заплатить за проезд в общественном транспорте

На некоторых маршрутах за оплатой следят мобильные бригады, а не кондуктор.

Комитет по транспорту Петербурга подвел промежуточные итоги эксперимента по бескондукторному обслуживанию пассажиров наземного транспорта. Он стартовал в августе и продолжается до сих пор.

Пилотный проект запускали по этапам. Второй начался 26-го октября. По информации пресс-службы ведомства, большинство пассажиров ведут себя сознательно. 89% пассажиров оплачивают поездку без напоминания по собственной инициативе, 9,6% требуется напоминание контролера, 1,4% отказываются платить за проезд даже после того, как их "ловят" ревизоры мобильной бригады.

Как показала статистика, за 5 месяцев эксперимента количество "забывчивых" пассажиров снизилось в несколько раз.

На данный момент без кондукторов курсируют автобусы №№ 15, 61, 85, 141, 143, 161, 328, троллейбусы №№ 6,8,13,23 и трамвай №9. От кондукторов отказываться не собираются. Они будут работать на загруженных направлениях и на туристических маршрутах в центре города.

Ранее Piter.TV рассказал о том, для чего был запущен эксперимент.

Фото: Piter.TV