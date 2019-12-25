В клубах Петербурга провели очередной антинаркотический рейд

Проверка нагрянула в клубы на Литейной проспекте и на Конюшенной площади.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в клубах Северной столицы провели очередной антинаркотический рейд. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что рейд прошел в ночь на 7 ноября. В центре города проверили два заведения, которые работали после 23:00. Напомним, что в городе действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Проверка нагрянула в заведения на Литейной проспекте и на Конюшенной площади.

Правоохранители проверили также 80 посетителей петербургских клубов. Отмечается, что семь из них сразу были направлены на медицинское освидетельствование.

Ранее мы сообщали о том, что во время ночного рейда в Петербурге Смольный нашел 17 баров-нарушителей.

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