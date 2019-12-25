В изолятор Москвы отправился родственник бизнесмена Марка Балазовского

Его подозревают в посредничестве во взятке.

В Москве Басманный суд арестовал предпринимателя Джина Спектора. Его обвиняют в посредничестве в передаче взятки бывшей помощнице. Мужчина якобы отправил две путевки в Доминикану и Таиланд на сумму в четыре миллиона рублей. В Петербурге фигуранта расследования знают как члена семьи местного бизнесмена Марка Балазовского. Он занимается фармацевтической отраслью.

Спектор пробудет под арестом до 19 апреля. В его деле значатся еще двое фигурантов - глава по корпоративным вопросам "Проммед ДМ" и Советник гендиректора "Р-фарм". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Напомним, что Спектор является изобретателем. На его счету создание лекарства, которое помогает в борьбе против онкологии.

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Фото: Piter.tv

