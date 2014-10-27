В интернете появилось видео с моментом ДТП, в котором пострадал главнокомандующий ВДВ А.Сердюков

ДТП произошло 15 сентября на трассе "Кола" в Мурманской области

Жуткая авария, в которой пострадал Главком ВДВ генерал - полковник Андрей Сердюков, произошла 15 сентября на трассе "Кола" в Мурманской области. Сейчас появилось видео момента аварии.

Военная колонна в сопровождении автомобиля с проблесковыми маячками двигалась по трассе. В какой-то момент встречный автомобиль "Шевроле Ланос" зацепились с автомобилем, в котором находился А.Сердюков. Автомобиль с военными перевернулся.

Сообщается, что генерал - полковник получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Пострадали и 52-летний заместитель Главкома по воздушно - десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков. Кроме того, травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант.

В СМИ сообщается, что 34-летний житель Мурманска, который находился за рулем "Шевроле", скончался в "скорой". Его 39-летняя жена в тяжелом состоянии находится в больнице. Двое их детей 16 и 17 лет получили незначительные ушибы.

Видео: ВКонтакте/Филипп Злотников