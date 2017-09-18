В интернете опубликовали видео из Сочи подъема погибшего дайвера из Ижевска

Владимир Федоров, дайвер со стажем 25 лет, погиб при попытке покорения Воронцовской пещеры в Хостинском районе Сочи 12 сентября.

12 сентября Владимир Федоров отправился покорять Воронцовскую пещеру в Хостинском районе под Сочи и пропал. На его поиски отправились спасатели МЧС южного регионального спасательного отряда. Позднее к ним присоединились группы из Крыма, Сочи, Ижевска и Москвы. Вскоре было найдено тело 47-летнего спелеодайвера.

Как сообщают друзья Федорова, тот погиб при попытке всплыть на поверхность на глубине 42 метра, но запутался в ходовом конце, оставленном 20 лет назад.

Владимир Федоров - дайвер со стажем 25 лет. Мировой рекордсмен по погружению с задержкой дыхания. В марте этого года установил новый рекорд, достигнув дна самой глубокой пещеры в России, которая находится под Голубым озером в Пермском крае.

У Владимира Федорова остались жена и маленький сын. Сейчас решается вопрос о доставке тела в Ижевск.

Видео: ВК,ЮРПСО МЧС России