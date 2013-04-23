Полицейские изъяли пистолет в ходе рейда в Купчино

Во Фрунзенском районе проводили профилактические мероприятия по исполнению миграционного законодательства.

В понедельник, 18 октября, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что накануне проводился рейд по исполнению миграционного законодательства. В результате проверки у мужчины обнаружили пистолет.

Полицейские остановили 50-летнего гражданина одного из закавказских государств у бизнец-центра на Софийской улице. В ходе личного досмотра в вещах мигранта обнаружили предмет, похожий на пистолет, снаряженный магазином с 8 патронами. Позже эксперты признали предмет огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а оружие – боеприпасами.

По факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, боеприпасов", мужчина задержан.

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