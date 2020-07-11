В ходе ночного рейда в Петербурге полиция задержала 38 человек

Очередной рейд полиции не обошелся без нарушений.

В ночь на субботу, 11 июля, на улице Рубинштейна прошел рейд полиции. Минувшей ночью он также затронул Думскую улицу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, предмет исследования – соблюдение административного законодательства в ряде заведений.

Выяснилось, что при реализации алкогольной продукции заведения допускают нарушения, в том числе продажу спиртного несовершеннолетним. Из оборота изъято порядка 30 литров спиртосодержащей продукции. Кроме того, владельцам заведений, торговавшим алкоголем без соответствующих документов, грозят крупные штрафы в рамках административной статьи по нарушению правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Один владелец увеселительного заведения получил протокол за нарушения закона о тишине.

За минувшую ночь на опьянение алкоголем или наркотиков в центре города также проверяли горожан. Сотрудниками ГИБДД при содействии полицейских-кинологов было осмотрено сразу несколько транспортных средств. В этой области нарушений не выявлено. Один из водителей привлечен к ответственности за нарушение транспортировки травматического оружия.

В территориальные отделы полиции доставлены 38 человек – 29 выпивали алкоголь в неположенном месте, за мелкое хулиганство забрали шестерых. Два человека были привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, а еще один получил штраф за нарушение правил проведения мероприятий в период ограничительных мер.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО