В фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Луге приняли участие 3 тысячи человек

Партнерами фестиваля в Луге в этом году стали более 20 организаций и ведущие технические ВУЗы региона, которые представили на мероприятии научные разработки и образцы современного энергосберегающего оборудования.

Почти 3 тысячи человек приняли участие в фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Луге.

#ВместеЯрче - всероссийская акция по привлечению внимания граждан к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.

Партнерами фестиваля в Луге в этом году стали более 20 организаций и ведущие технические ВУЗы региона, которые представили на мероприятии научные разработки и образцы современного энергосберегающего оборудования.

Так, на стенде Инженерной школы ГУАП участники и гости фестиваля могли сыграть с роботами в пинг-понг, а на площадке Российско-финского центра компетенций биоэкономики БИОКОМ - демонстрировали неоспоримые преимущества солнечных батарей. "Россети Ленэнерго" всем желающим предлагали испытать на себе силу тока, а последствия неправильной утилизации батареек показывали сотрудники Федеральной сети детских технопарков "Канториум".

Специалисты "Газпром Газомоторное топливо" рассказали о выгодах использования природного газа в качестве моторного топлива. Чудеса низкотемпературной энергетики демонстрировали студенты Университета ИТМО, а в выставочной зоне Киришской ГРЭС каждый мог почувствовать себя директором электростанции, а также зарядить свой мобильный телефон, покрутив педали велотренажера.

В рамках #ВместеЯрче проходил конкурс детских творческих, проектных и исследовательских работ - на лучший рисунок, плакат, сочинение, видеоролик, творческий и исследовательский кейс по теме энергоэффективности, а также лучшую идею арт-объекта из пластиковых бутылок "Вместе делаем мир Ярче". Победители конкурсов получили памятные призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Победителей конкурсов и гостей #ВместеЯрче приветствовал заместитель председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Александр Клецко. "В этом году Луга - столица энергосбережения Ленинградской области", - констатировал он и пожелал всем участникам мероприятия успехов и положительных впечатлений.