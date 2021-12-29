В этом году в Петербурге завершат второй этап благоустройства парка в устье Смоленки

Пространство находится в Василеостровском районе Петербурга.

Стало известно 12 января, что в этом году будет реализован второй этап благоустройства общественного пространства в районе устья реки Смоленка. Об этом заявила заместитель председатель комитета по благоустройству Петербурга Лариса Канунникова на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Пространство находится в Василеостровском районе Петербурга. Администрация уже разрабатывает проект третьего этапа. По словам Канунниковой, в этом году они реализуют второй этап проекта. По Смоленке от метро до кладбища. Проект уже согласован, идет реализация в этом году.

Канунникова добавила, что в 2022 году администрация Василеостровского района получит из городского бюджета средства на разработку проекта линейного парка между ЗСД и Морской набережной, проект по благоустройству для дальнейшей реализации будет создаваться совместно с жителями района.

Ранее Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна. В проекте стал фигурировать судебный квартал, который должен был расположиться на Охте.

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга