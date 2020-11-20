В этом году открылось на 115 ресторанов больше, чем закрылось в Петербурге

D 2021 году открылось 285 новых заведений, а прекратили работу 170.

Стало известно, что впервые за три года в Петербурге число открывшихся в этом году ресторанов превысило число закрывшихся.

Как рассказал руководитель направления торговой недвижимости "Бестъ. Коммерческая недвижимость" Станислав Ступников, в 2021 году открылось 285 новых заведений, а прекратили работу 170, передает "Коммерсант".

Добавим, что за 9 месяцев этого года объем ресторанного рынка в Петербурге вырос на 47,3 % и составил 66 млрд рублей.

Так эксперты ГК "Бестъ" ожидают, что оборот отрасли увеличится на 50% к прошлому году и составит 99 млрд рублей. После переноса введения введения QR-кодов для посещения заведений на конец декабря добиться таких показателей стало возможно.

Ранее Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации. Ближайший месяц позволит вакцинироваться еще большему количеству жителей.

Фото: Piter.tv