В этом году Россияне потратили меньше на сбор детей в школу

ВЦИОМ провел опрос, сколько в этом году, стоит собрать ребенка в школу.

Всероссийский центр изучение общественного мнения (ВЦИОМ), провел опрос, сколько жители России тратят финансовые средства на сбор детей в школу.

В ходе опросы выяснилось, что в этом году потратили меньше на 14% на сбор в школу одного ребенка, чем в прошлом. Так, в 2017 расходы составили 12,7 тысячи рублей, тогда как в 2016 - 14,8 тысячи.

Самая большая часть расходов осуществляется на покупку школьной формы и сменной обуви, россияне тратят около 6 тысяч рублей. Далее траты осуществляются на портфель, канцелярские товары, покупки учебников и взносы на школьные нужды.

